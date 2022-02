Dette blir de norske flaggbærerne i OL-åpningen

Begge utøverne er OL-veteraner og har tatt flere medaljer i vinterlekene.

«Vi har fått to flotte representanter for norsk idrett til å bære flagget under åpningsseremonien i Beijing 2022. Maiken og Kjetil har med sin lange fartstid i den internasjonale toppen i hver sin idrett vært gode ambassadører for norsk idrettskultur. Det var under Tokyo 2020 at det for første gang var en kvinnelig og en mannlig flaggbærer fra hver nasjon», sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

For mange er seremoniene en viktig del av OL, og det har alltid vært interesse rundt hvem som blir flaggbærere.

Åpningsseremonien starter i det såkalte Fugleredet i Beijing klokka 13.00 norsk tid fredag. Det er samme arena som hadde åpningsseremonien under sommer-OL i 2008. Beijng er første by som arrangerer både sommer- og vinterleker.

[ Slik er OL-programmet, dag for dag ]

Norske flaggbærere under åpningsseremoniene i vinter-OL:

* 2022: Kjetil Janrud (alpint) og Maiken Caspersen Falla (langrenn)

* 2018: Emil Hegle Svendsen (skiskyting)

* 2014: Aksel Lund Svindal (alpint)

* 2010: Tommy Jakobsen (ishockey)

* 2006: Pål Trulsen (curling)

* 2002: Liv Grete Poiree (skiskyting)

* 1998: Espen Bredesen (hopp)

* 1994: Bjørn Dæhlie (langrenn)

* 1992: Eirik Kvalfoss (skiskyting)

* 1988: Oddvar Brå (langrenn)

* 1984: Bjørg Eva Jensen (skøyter)

* 1980: Jan Egil Storholt (skøyter)

* 1976: Pål Tyldum (langrenn)

* 1972: Magnar Solberg (skiskyting)

* 1968: Bjørn Wirkola (hopp)

* 1964: Knut Johannesen (skøyter)

* 1960: Knut Johannesen (skøyter)

* 1956: Sverre Stenersen (kombinert)

* 1952: Hjalmar Andersen (skøyter)

* 1948: Birger Ruud (hopp)

* 1936: Ivar Ballangrud (skøyter)

* 1932: Johan Grøttumsbråten (langrenn/kombinert)

* 1928: Ole Reistad (militært patruljeløp)

* 1924: Harald Strøm (skøyter)









(©NTB)