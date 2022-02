Clas Brede Bråthen testet positivt ved ankomst – viste seg å være negativ test

Bråthen var en av to personer i Norges støtteapparat som testet positivt etter at OL-flyet med blant andre det norske langrennslandslaget, skiskytterlandslaget og hopplandslaget landet i Beijing tirsdag.

Onsdag morgen fikk han gladbeskjeden fra Olympiatoppens sjeflege Aasne Fenne Hoksrud om at testen likevel var negativ, forteller han til TV 2.

Leste testen feil

– De kjørte vel testen en gang til, eller så hadde de lest testen feil. Aasne kontaktet meg i dag tidlig og sa hun hadde en veldig god nyhet. Hun hadde fått en telefon fra helsemyndighetene hvor det viste seg at testen som i går var positiv, likevel var negativ. Så da fikk jeg beskjed om at jeg var en fri mann og kunne bevege meg i miljøet uten å være en trussel, sier Bråthen til TV-kanalen.

Han var koronasmittet i desember, men testet negativt i tide til hoppuka ved nyttår og i etterkant, også på Gardermoen før avreise. Den andre norske personen som testet positivt ved ankomst har også nylig vært koronasmittet og testet negativt på Gardermoen.

Elleve innlagt på sykehus

Elleve personer som er i Beijing i forbindelse med OL er innlagt på sykehus med koronasmitte. Onsdag ble det påvist ytterligere 32 smittetilfeller i OL.

OL-arrangørene i Kina opplyste om de nyeste smittetallene onsdag morgen. Blant de elleve som måtte på sykehus har alle fått symptomer, men ingen skal være alvorlig syke, melder insidethegames.biz.

15 personer testet positivt da de ankom Kina tirsdag, mens de øvrige 17 tilfellene er påvist blant folk som allerede er i OL-boblen, kunngjorde de kinesiske arrangørene onsdag.

Dermed er til sammen 232 smittetilfeller påvist i OL-sammenheng i Kina siden 23. januar.

