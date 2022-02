Bjørn Dæhlie flytter til Sveits

Skilegenden bekrefter avgjørelsen overfor Nettavisen.

Dæhlie hevder at han og kona har vurdert flytting i flere år, men at det først nå har passet med hensyn til jobb og familie.

– Vi er midt i 50 årene og har funnet ut at om vi skulle realisere vår plan om å bo i utlandet, så må det bli nå, sier han.

For to år siden meldte den tidligere langrennskongen flytting til Bø i Vesterålen som følge av at den fraflytningstruede kommunen opererte med svært lav formuesskatt. Etter å ha blitt heftig kritisert for avgjørelsen, solgte Dæhlie huset i fjor.

Nå går ferden til Sveits, som også er kjent for lavt skattenivå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen