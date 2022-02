BBC: Greenwood løslatt mot kausjon

Flere medier, blant andre BBC, melder om løslatelsen av Greenwood.

Fotballspilleren ble pågrepet av politiet søndag, etter voldsanklager fra en kvinne. 20-åringen ble da mistenkt for vold og voldtekt.

Ttirsdag ble han også siktet for seksuelt overgrep og drapstrusler etter å ha vært i avhør. Det skal politiet ha uttalt til velrenommerte The Athletic etter den utvidede siktelsen tirsdag.

– Han fortsetter å bli avhørt etter at vi har fått en forlengelse til i morgen (onsdag). Som følge av avhør så langt, har han blitt ytterligere siktet for mistanke om seksuelt overgrep og drapstrusler, sa politiet ifølge The Athletic.

Manchester United meldte allerede søndag at Greenwood ikke får lov til trene eller spille kamper for klubben i tiden som kommer.

Spilleren selv har ikke uttalt seg offentlig om anklagene som er rettet mot ham.

Manchester United var tidlig ute og sa de skulle se nærmere på saken etter anklagene kom i sosiale medier i morgentimene søndag. Litt senere ble det klart at klubben suspenderer Greenwood fra treninger og kamper «inntil videre».

Mandag ble det klart at utstyrsgiganten Nike suspenderer sin avtale med 20-åringen. Greenwood har også blitt fjernet fra fotballspillet Fifa 22.