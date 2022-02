Aubameyang klar for Barcelona

Det opplyser den spanske fotballstorheten på sine nettsider.

Tirsdag ble det kjent at Aubameyang var løst fra sin kontrakt med Arsenal. Overgangen er en av de mest profilerte i januarvinduet.

Aubameyang har undertegnet en avtale som varer til sommeren 2025. Samtidig ligger det en opsjon som gjør at partene kan skille lag allerede neste sommer.

Landslagsspilleren fra Gabon har også fått en utkjøpsklausul på 100 millioner euro, tilsvarende i overkant av en milliard norske kroner.

Aubameyang ble så godt som klar for Barcelona på den siste dagen av overgangsvinduet mandag, men fordi Barcelona ikke har penger til å betale overgangssum, var de avhengige av at Arsenal løste ham fra kontrakten før han kunne signere for den spanske giganten.

Kjøpte seg ut?

– Vi ønsker «Auba» alt det beste i hans neste kapittel av karrieren, og vi takker ham for hans bidrag til klubben, skrev London-klubben tirsdag.

Ifølge medier både i Spania og England skal Arsenal ha kjøpt seg ut av kontakten med spissen.

Aubameyang selv tar farvel med London-klubbens fans i sosiale medier onsdag.

«Takk for at dere har gjort London til et hjem for meg og familien min de siste fire årene. Vi har gått gjennom oppturer og nedturer sammen, og deres støtte betydde alt for meg», skriver han på Instagram.

«Å få sjansen til å vinne trofeer, og æren det var å være kaptein for denne klubben, er noe jeg for alltid vil ha i hjertet mitt», fortsetter han.

32-åringen sier det gjør vondt å forlate Arsenal uten et skikkelig farvel.

Fratatt kapteinsbindet

Aubameyang ble i forrige måned fratatt kapteinsbindet i London-klubben og satt ut av troppen av disiplinære årsaker. Han skulle ha spilt afrikamesterskapet for hjemlandet Gabon, men det gikk i vasken etter at storscoreren testet positivt på koronaviruset.

I etterkant av at Premier League-stjernen ble bekreftet smittet, skal han ha fått påvist problemer med hjertet. Det førte til at han returnerte til London uten å ha vært på banen i afrikamesterskapet.

Måltyven har en fortid i klubber som Milan, Dijon, Lille, Monaco, Saint Etienne og Borussia Dortmund.