Regjeringen åpner breddeidretten for alle aldersgrupper

Fra før var det bare toppidretten som var åpen for de over 20 år, mens det i bredden har vært et alderstak på 20 år.

Forrige uke sa idrettspresident Berit Kjøll at tiden var moden for å gjenåpne idretten for fullt etter at den har vært nedstengt under deler av koronapandemien. Tirsdag fikk hun viljen sin.

Innendørsidretten har vært mer preget av tiltak, både for barn og voksne. Der har det vært anbefalt at gruppestørrelser begrenses til 20 personer, eller etter kohort.

Det har også vært tiltak for kamper og konkurranser for innendørsidretten. «Innendørs kan det også gjennomføres kamper/konkurranser som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder», har det hittil blitt skrevet på regjeringens nettsider.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]