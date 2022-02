NFL-stjernen Brady bekrefter: setter karrierepunktum

Det bekrefter 44-åringen selv via Instagram. Det har de siste dagene hersket spekulasjoner om at det gikk mot slutten for Bradys imponerende karriere, særlig etter at firmaet hans, TB12sports, takket ham for innsatsen gjennom «22 utrolige sesonger».

Brady er allment anerkjent som tidenes beste i amerikansk fotball. Han vant sju superbowltitler og ble kåret til mest verdifulle spiller i superbowl fem ganger.

Aller mest imponerende var det kanskje at han klarte å vinne tittelen igjen etter ikke å ha fått ny kontrakt i New England Patriots i 2020. Han ble NFL-mester igjen på første forsøk med Tampa Bay Buccaneers som 43-åring.

