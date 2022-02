NFL-Brady sier han fortsatt er i tenkeboksen

– Jeg vet når jeg vet, og når jeg ikke vet, så vet jeg ikke. Jeg kommer ikke til å ta en forhastet beslutning, sier 44 år gamle Brady, allment anerkjent som tidenes beste NFL-spiller.

Brady tar bladet fra munnen tre dager etter at ESPN kunngjorde at han har bestemt seg for å legge opp. Senere ble nyheten dementert, men mange venter likevel på at det skal bli offisielt.

– Jeg er fortsatt i den prosessen jeg sa jeg skulle gjennom, sier Brady i podkasten Let's go!

Brady har allerede sagt at han ønsker å bruke mer tid med kona Gisele Bündchen og deres tre barn. 44-åringen har vunnet Superbowl sju ganger, seks ganger med New England Patriots og i fjor med Tampa Bay Buccaneers.

Det har også vært spekulasjoner om Bradys kontrakt og finansielle interesser spiller inn på beslutningen om å legge opp.

Dersom beslutningen kommer etter fredag 4. februar, vil han få utbetalt rundt 140 millioner kroner i en signeringsbonus, men vil ifølge AP likevel skylde klubben Buccaneers penger dersom han velger å pensjonere seg nå.

[ Tom Brady hyllet etter karriereslutt – vil ikke bekrefte at han gir seg ]