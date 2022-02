IOC tvinger taiwanske utøvere til å delta på OL-åpningsseremonien

Ifølge Insidethegames ble strenge koronaregler og forsinkede fly oppgitt som årsak da taiwanerne fredag opplyste at OL-troppen deres ikke vil delta verken på åpningsseremonien eller avslutningsseremonien i OL.

Samtidig har det hersket spekulasjoner om at arrangøren ville «nedgradere» Taiwans status under OL-åpningen. Kina anerkjenner ikke Taiwan som eget land, og det har vært økte spenninger mellom landene. Under OL må taiwanske utøvere dessuten konkurrere under navnet Kinesisk Taipei.

Taiwans olympiske komité hevder nå at de har fått flere henvendelser fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) der de understreker et krav om at samtlige OL-delegasjoner samarbeider for sende representanter til OLs åpnings- og avslutningsseremoni.

Dermed har ikke Taiwan noe annet valg enn å sende deltakere til seremoniene. Det er riktig nok ikke klart hvor mange som deltar der. Taiwan sender en delegasjon på i alt 15 personer til OL, hvorav fire utøvere.

Det er samtidig ventet at andre høytstående representanter for Taiwan kommer til å boikotte seremoniene og heller konsentrere seg om å støtte landets utøvere.