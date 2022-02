Bekreftet: Arsenal løste Aubameyang fra kontrakten

Arsenal melder om gaboneserens avgang fra klubben på sine nettsider.

Aubameyang ble så godt som klar for Barcelona under den siste dagen av overgangsvinduet mandag, men fordi Barcelona ikke har penger til å betale overgangssum, var de avhengige av at Arsenal løste ham fra kontrakten før han kunne signere for den spanske giganten.

Barcelona-president Joan Laporta sa mandag at han forventer at Aubameyang signerer for klubben innen kort tid.

London-klubben har nå terminert kontrakten hans, noe som betyr at han er fri til å signere for Barcelona. 32-åringen ble tidligere i sesongen fratatt kapteinsbindet i Martin Ødegaards klubb.

– Vi ønsker «Auba» alt det beste i hans neste kapittel av karrieren, og vi takker ham for hans bidrag til klubben, skriver klubben.

