Kun tre hoppere på mandagens OL-fly

OL-flyet til Kina mandag kveld går uten de to om bord. Dermed er det bare tre norske hoppere som blir med flyet.

– Vi håper at de fortsatt at de skal rekke normalbakken, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

– Hva må til for at det skal gå?

– De må være i Kina tidsnok til å rekke fredagens trening, sier Stöckl.

[ Her er hele OL-programmet, dag for dag ]

Da må de to også ha levert negative prøver innenfor kravene til kinesiske helsemyndigheter. Det vil si med en CT-verdi over 35.

Kongsberg-hopperen Tande hadde lørdag en prøve med en CT-verdi på 34,3.

Tande og Forfang fikk påvist koronasmitte etter en verdenscuphelg i Zakopane for to uker siden. Siden har de kjempet en kamp mot klokka. De siste dagene har begge hatt CT-verdier som nærmer seg det OL-arrangøren Kina krever for å tillate innreise.

Stöckl reiser til Beijing mandag kveld med kun tre mannlige hoppere. Det er Marius Lindvik, Robert Johansson og Halvor Egner Granerud.

Lørdag 5. februar er det kvalifisering, og rennet går søndag. Mandag er det blandet lagkonkurranse i normalbakken.

[ Nye positive prøver i Beijing ]