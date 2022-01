CSKA Moskva omtaler avtalen på sitt nettsted.

– Emil Bohinen vil spille for Serie A-klubben til slutten av 2021/22-sesongen. Avtalen inneholder en opsjon på en permanent overgang.

Bohinen spilte totalt ti kamper for CSKA denne sesongen og scoret to mål. Det er under ett år siden kantspilleren forlot Stabæk og norsk fotball til fordel for livet som utenlandsproff i Russland.

Nå går ferden til italiensk fotball, der vil han bli lagkamerat med Stefan Strandberg i Salernitana.

