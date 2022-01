Scoring og målgivende fra Salah sendte Egypt videre i afrikamesterskapet

Kampen gikk til forlengning etter at Salah utlignet Marokkos tidlige ledelse. Midt i første ekstraomgang driblet Salah seg fri og spilte fram Aston Villa-profilen Trezeguet, som satte vinnermålet i søndagens kamp.

Egypterne er dermed videre til semifinalen, der de skal møte vertsnasjonen Kamerun torsdag.

Egypt måtte snu kampen etter at Sofiane Boufal sendte marokkanerne i føringen fra krittmerket etter sju minutter. Stjernespilleren Achraf Hakimi ble felt i boksen og skaffet straffesparket Boufal omsatte i mål.

Salah utlignet etter 52 minutter. Marokko-keeper Yassine Bounou måtte gi retur på en heading fra kort hold etter en corner, og på returen var Salah som vanlig på rett plass til rett tid.

Marokko var nærmest seieren mot slutten av ordinær tid, men Egypt holdt unna og ordnet avansement i ekstraomgangene.

Ampert

Med et kvarter igjen av ordinær tid ble det ampert mellom lagene etter at Hakimi ble taklet stygt av Egypts Mostafa Mohamed. PSG-stjernen svarte med å gripe tak i og dytte Mohamed før lagkameratene på begge sider stormet til. Det endte med gult kort til både Mohamed og Hakimi.

Marokko avgjorde nesten kampen etter 80 minutters spill, men Mohamed Abou Gabal i Egypt-målet vartet opp med en feberredning. Keeperen, som spiller med «Gabaski» på ryggen, ble helten da Egypt gikk videre etter straffesparkkonkurranse i åttedelsfinalen mot Elfenbenskysten.

I den kampen ble han byttet inn for en skadd Mohamed El Shenawy, men mot Marokko var det Gabal som slet med småskader like før ekstraomgangene. Keeperen holdt ut og var nok en gang viktig for Egypts avansement.

Mestvinnende

Egypt er det mestvinnende laget i afrikamesterskapets historie. Landet har vunnet turneringen sju ganger tidligere, først i 1957 og senest i 2010.

I forrige afrikamesterskap, i 2019, røk laget ut allerede i åttedelsfinalen. Egypt var dermed ingen klar favoritt før årets mesterskap i Kamerun ble satt i gang. I gruppespillet måtte laget nøye seg med 2.-plass i sin gruppe, etter et tap mot Nigeria, men i cupspillet har Salah & co. vært vanskelige å slå.

Elfenbenskysten, som kanskje var den største favoritten i turneringen, klarte aldri å trenge gjennom Egypts forsvarsmur i åttedelsfinalen. Da sørget Salah for avansement ved å sette den avgjørende straffen i straffesparkkonkurransen.

I søndagens kvartfinale var Egypts store stjerne enda mer framtredende og sendte Egypt ett steg nærmere en åttende tittel i afrikamesterskapet.

Afrikamesterskapet fotball menn i Kamerun søndag, kvartfinaler:

Egypt – Marokko 2-1 e.o. (i Yaoundé).

Senere kampstart: Senegal – Ekvatorial-Guinea 20.00 (i Douala).

Spilt lørdag: Gambia – Kamerun 0-2 (i Douala), Burkina Faso – Tunisia 1-0 (i Garoua).

Semifinaler, onsdag: Burkina Faso – Senegal/Ekvatorial-Guinea. Torsdag: Kamerun – Egypt.

Finale og bronsekamp spilles søndag 6. februar.