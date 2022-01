Satte verdensrekord, så ble den annullert

Resultatlisten lå ute en god stund etter at stevnet var over, før arrangøren strøk den og annullerte hele konkurransen. Da hadde mange nyhetsmedier verden over meldt om rekorden som aldri var.

23,38 ville vært tidenes lengste kulestøt, 56 centimeter lenger enn Crousers egen innendørsverdensrekord og en centimeter bedre enn hans utendørsrekord.

Ifølge nettstedet letsrun.com, som dekket stevnet, var Crousers støt trolig på om lag 22,50, men det ble meldt til publikum som 23,38. Litt senere opplyste speakeren at det var «ny verdensrekord», og publikum jublet.

Det gjorde ikke Crouser, som skjønte at det var noe galt med målingen. Av en eller annen årsak ble feilen ikke meldt videre til publikum eller TV-seerne, og gale lengder ble oppført i resultatlista.

Crouser sa før lørdagens sesongdebut at han er i en tøff treningsperiode og ikke trodde på særlig lange støt.

Han har to strake OL-gull i kule, fra Rio de Janeiro i 2016 og Tokyo i fjor. Han har også VM-sølv fra Doha i 2019.

114. utgave av friidrettsstevnet Millrose Games i New York lørdag, det internasjonale friidrettsforbundets innendørsturné, Gold-stevne:

Menn:

60 m: 1) Christian Coleman, USA 6,49, 2) Trayvon Bromwll, USA 6,50, 3) Ronnie Baker, USA 6,54.

400 m: 1) Christopher Taylor, Jamaica 46,38, 2) Vernon Norwood, USA 46,45, 3) Donavan Brazier, USA 46,55.

800 m: 1) Bryce Hoppel, USA 1.46,05, 2) Michael Saruni, Kenya 1.46,32, 3) Isaiah Harris, USA 1.46,49.

En engelsk mil: 1) Oliver Hoare, Australia 3.50,83, 2) Josh kerr, storbritannia 3.52,27, 3) Colby Alexander, USA 3.52,84.

3000 m: 1) George Beamish; New Zealand 7.39,50, 2) Cooper Teare, USA 7.39,61, 3) Cole Hocker, USA 7.39,83.

60 m hekk: 1) Devon Allen, USA 7,51, 2) Daniel Roberts, USA 7,53, 3) Shane Brathwaite, Barbados 7,67.

Mennenes kulekonkurranse ble annullert på grunn av feil ved lasermålingen.

Kvinner:

60 m: 1) Aleia Hobbs, USA 7,11, 2) Mikiah Brisco, USA 7,15, 3) Shawnti Jackson, USA 7,18.

400 m: 1) Wadeline Jonathas, USA 52,51, 2) Jessica Beard, USA 52,95, 3) Tovea Jenkins, Jamaica 54,14.

800 m: 1) Ajee Wilson, USA 2.01,38, 2) Natoya Goule, Jamaica 2.02,14, 3) Michaela Meyer, USA 2.02,94.

En engelsk mil: 1) Elinor Purrier St. Pierre, USA 4.19,30, 2) Josette Norris, USA 4.20,81, 3) KOnstanze Klosterhalfen, Tyskland 4.22,59.

3000 m: 1) Alicia Monson, USA 8.31,62, 2) Weini Kelati Frezghi, USA 8.33,72, 3) Laura Galvan, Mexico 8.42,29.

60 m hekk: 1) Britany Anderson, Jamaica 7,91, 2) Devynne Charlton, Bahamas 7,95, 3) Tonea Marshall, USA 7,99.

Lengde: 1) Tara Davis, USA 6,59, 2) Quanesha Burks, USA 6,54, 3) Keturah Orji, USA 6,54.

Stav: 1) Sandi Morris, USA 4,75, 2) Emily Grove, USA 4,45, 3) Katie Nageotte, USA 4,35.