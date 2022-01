Rafael Nadal ble historisk – tok sin 21. Grand Slam-tittel etter heftig comeback

Før turneringen hadde både Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic 20 Grand Slam-triumfer hver. Med begge sine to erkerivaler ute av bildet i Melbourne, var det knyttet stor spenning til om Nadal kom til å utnytte det.

Nadal og Medvedev har møttes én gang i en Grand Slam-finale tidligere. I 2019 trengte spanjolen fem sett for å slå Medvedev og med det gå til topps i US Open. Det så lenge ut til at russeren skulle få revansj søndag, men etter å ha ledet 2-0 i sett, kjempet Nadal seg tilbake og vant 3-2. Kampen var slutt etter godt over fem timer.

Årets seier er Nadals andre i den prestisjetunge turneringen i Australia. Han vant den for første gang i 2009. Det er stadig Roland-Garros som tar opp mest plass i premieskapet hans. Den turneringen har han vunnet hele 13 ganger.

Men det var langt fra lett for den spanske superstjernen søndag.

Servebrudd

Russeren vant det første settet etter å ha brutt spanjolens tredje serve. Sett nummer to var preget av fire servebrudd, og gikk etter hvert til tiebreak. Settet som til slutt varte i hele 84 minutter, ble vunnet av Medvedev. Men der stoppet det for russeren.

I det tredje settet slo Nadal tilbake og vant etter å ha brutt Medvedevs serve. Det var også det som skjedde i det fjerde settet. Dermed gikk kampen til fem sett, og i Medvedevs tredje servegame viste Nadal klasse da han igjen brøt.

Historisk

Alt var deretter i Nadals hender, men Medvedev skulle likevel by opp til ny spenning da han brøt den avgjørende serven. Det ville ikke Nadal ha noe av, og den rutinerte spanjolen brøt tilbake ved det påfølgende gamet.

Deretter servet Nadal seieren inn. Dermed kunne han juble for seier nummer 21 i Grand Slam-sammenheng.

Søndagens oppgjør var preget av svært lange poeng, der de to duellantene holdt hverandre i sjakk i store deler av kampen.

Medvedev har nå tapt to Australian Open-finaler på rad. Han kom til kort mot Djokovic i fjorårets utgave.

