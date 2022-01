Skipresidenten svarer på kritikken: – Vi er en kompleks organisasjon

Rapporten, som ble presentert lørdag, går hardt ut mot skiforbundets håndtering av striden med Bråthen. Etter en massiv mediestorm i mange uker fant partene i oktober en løsning. Bråthen gikk ut av rollen som sportssjef i hopp og over i en stilling som landslagssjef.

Utvalget, ved leder Katharina Rise, konkluderte med at det i forbundet har vært uklarhet i ansvar og myndighet. Blant annet anbefaler de at NSF «foretar en gjennomgang av skipresidentens ansvarsområder for å sikre at denne funksjonen ikke kommer for tett på den daglige driften av NSF».

Det skal være i sammenheng med at utvalget mener at Røste har gått for mye inn på generalsekretær Ingvild Bretten Bergs ansvarsområder.

Det vil ikke Røste gå for mye inn på. Han vil heller ikke svare på om hva han tenker om sin framtid som skipresident.

Pressemelding

Utvalget mener pressemeldingen som forbundet sendte ut i august, ikke burde ha skjedd.

– Vi har gitt uttrykk for at det var en uheldig avgjørelse, både prinsipielt og på bakgrunn av konsekvensene det førte til for denne saken, sa Rise.

Røste vil selv ikke snakke om hva som nå vil skje videre, men erkjente lørdag at pressemeldingen, som langt på vei «utleverte» Bråthen, er kritikkverdig.

– Det tar jeg til etterretning. Det er ingen tvil om at det var en krevende sak, og krevende for hele organisasjonen. Det er nettopp den interne prosessen vi vil ha evaluert, sa Røste til NTB.

I pressemeldingen, som var signert skistyret, ble Bråthens atferd stemplet som «konfronterende og uakseptabel».

Ikke første gang

Nå skal Røste og skistyret bruke tid på å fordype seg i rapporten. Deretter blir det tid for å trekke konklusjoner om hva som skal skje videre.

Røste er klar på at han ikke har noen forhåndstanker før han går i gang med arbeidet.

– Det er ingen tvil om at der er kommer mye kritikk og mange læringspunkter. Vi er en kompleks organisasjon, det har vi ikke lagt skjul på, sier Røste.

Rapporten om Bråthen-konflikten er ikke den eneste som har rettet kritikk mot skiforbundet. I 2019 ledet Alf Hildrum et organisasjonsutvalg som anklaget forbundet for å være «preget av tvetydige ansvarslinjer». Utsettelser har ført til at den fortsatt ikke er blitt behandlet i forbundet.