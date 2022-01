Reiten herjet da Chelsea gikk videre i FA-cupen

Reiten spilte hele kampen og herjet med hjemmelaget. Hun sto for gjestenes første store sjanse i kampen, og i det 17. minutt vendte hun i feltet og satte inn 1-0 fra kort hold.

Ti minutter senere doblet Pernille Harder ledelsen på straffespark etter at Reiten ble felt.

Etter en drøy times spill ble Reiten satt opp av Fran Kirby og økte til 3-0 med et flott skudd.

Hjemmelaget fikk et trøstemål mot slutten, men kampen var avgjort.

I den andre kampen som ble spilt lørdag vant Manchester City 8-0 over Nottingham Forest. Georgia Stanway scoret tre ganger og tok steget opp som klubbens mestscorende spiller med 64 mål.

Julie Blakstad ble tidligere i uka klar for City, men lørdagens kamp kom for tidlig for henne.

De 14 siste kampene i 4. runde spilles søndag.