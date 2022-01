Hovland sliter i Dubai – på vei ut av seierskampen

Golfesset startet lørdagen på delt femteplass og var fire slag bak ledende Justin Harding fra Sør-Afrika. Etter 13 av 18 hull har han gått tredjerunden ett slag over par.

Hovland gikk i gang siste halvdel med to strake birdier. Da så han ut til å være i gang med å rette opp skaden fra tidligere på dagen, men en bogey på det 12. hullet ga nok et tilbakeslag. Like etter kom en ny birdie.

Et svakt innspill banet vei for en svak åpning lørdag. Han misset putten for par fra tre meter og måtte tåle en bogey. Fire hull senere kom en dobbeltbogey etter at innspillet hadde havnet i roughen.

På neste hull berget Hovland seg inn til par. Et flott slag fra bunkeren hjalp mye.

I skrivende stund er han på delt 11.-plass og seks slag bak Harding.

Turneringen i Dubai er en del av europatouren. Den avsluttes søndag.

