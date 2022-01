Granerud og Lindvik på pallen i Willingen – finaleomgangen avlyst

Det var svært tøffe vindforhold i Willingen, noe både Markus Eisenbichler og Anze Lanisek fikk merke. Like etter at de to fikk trøbbel i storbakken, gjorde Lindvik og Granerud kjempehopp etter hverandre.

Lindvik hoppet 137 meter og tok ledelsen, før Granerud overgikk sin landsmann med et hopp på 143 meter. Granerud overtok imidlertid ledelsen kun i kort tid, for Kobayashi fulgte opp med 145 meter.

Det var nok til å sikre seieren i Willingen, ettersom Det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å avlyse finaleomgangen grunnet været i Tyskland. Skiftende vindforhold og regnvær gjorde at det bare ble en omgang i Willingen.

Granerud havnet 4 poeng bak Kobayashi, mens Lindvik ble slått med 8,6 poeng av den japanske vinneren.

Også kvinnenes finaleomgang i Willingen tidligere på dagen måtte avlyses.

Endelig for Granerud

Granerud hadde ikke fått beskjed om at det ikke ble noen finaleomgang da han ble intervjuet av Viaplay. Han var uansett svært lettet etter det som ble hans eneste gjeldende hopp lørdag.

– Det var digg. Det var skikkelig digg. Jeg skulle gjerne hoppet enda lenger for så vidt, men det var digg å få hoppet og få til et fint konkurransehopp, sa Granerud til Viaplay kort tid etter omgangen var over.

Han håpet på at det skulle bli en omgang til.

– Jeg håper på en finaleomgang. Det er ikke så mye å tape på at de kansellerer heller, men jeg har veldig lyst til å ta den seieren.

Lindvik var også fornøyd med det som endte med 3.-plass. Han snakket også med Viaplay før finaleomgangen ble avlyst.

– Jeg er jo selvfølgelig fornøyd med en 3.-plass, men jeg blir ikke skuffet om det blir en omgang til, sa Lindvik.

Fornøyd landslagstrener

Landslagstrener Alexander Stöckl var storfornøyd med lørdagens resultat.

– Det var en helt fantastisk konkurranse. Det er veldig deilig med Halvor at han endelig klarte et fint hopp og fikk gode forhold. Det var så deilig. Jeg skrek så høyt at jeg tror hele dalen hørte det, sa en storfornøyd Stöckl.

Han støtter avgjørelsen om å avlyse finaleomgangen.

– Det var litt mer vind, det økte ganske betydelig, og det sier også værmeldingen, så jeg tror nok det er lurt at man avlyste. Det har ikke vært farlig, men det har tatt veldig lang tid. Det er sikkert kjedelig for noen, men vi er ganske fornøyde med det, sa Stöckl.

Både Robert Johansson og Robin Pedersen avanserte en plass etter hopprennet var ferdig, ettersom de polske hopperne Stefan Hula og Piotr Zyla ble diskvalifisert på grunn av ureglementerte støvler.

Johansson endte dermed på 15.-plass, mens Robin Pedersen endte som nummer 18. Sistnevnte imponerte voldsomt i prøveomgangen med et hopp på hele 151 meter.

Verdenscup hopp i Willingen, Tyskland lørdag (HS147):

Menn:

1) Ryoyu Kobayashi, Japan 115,6 (145), 2) Halvor Egner Granerud, Norge 111,6 (143), 3) Marius Lindvik, Norge 107,0 (137), 4) Severin Freund, Tyskland 104,2 (140), 5) Yukiya Sato, Japan 103,0 (136,5), 6) Stephan Leyhe, Tyskland 97,0 (136,5), 7) Lovro Kos, Slovenia 95,1 (128,5) og Ziga Jelar, Slovenia 95,1 (132), 9) Daniel Huber, Østerrike 94,8 (134), 10) Gregor Deschwanden, Sveits 90,4 (133).

Øvrige norske: 15) Robert Johansson 81,0 (128), 18) Robin Pedersen 75,7 (117).

Finaleomgangen ble avlyst på grunn av vanskelige vindforhold.

Verdenscupen (18 av 28 renn):

1) R. Kobayashi 1136, 2) Karl Geiger, Tyskland 1109, 3) Granerud 865, 4) Lindvik 803, 5) Anze Lanisek, Slovenia 641, 6) Markus Eisenbichler, Tyskland 620, 7) Jan Hörl, Østerrike 543, 8) Stefan Kraft, Østerrike 453, 9) Huber 437, 10) Killian Peier, Sveits 412.

Øvrige norske (topp 30): 11) Johansson 385, 24) Johann André Forfang 182, 26) Daniel-André Tande 168.

Nasjonscupen (22 av 35 renn):

1) Tyskland 3783, 2) Østerrike 3472, 3) Norge 3283, 4) Slovenia 3124, 5) Japan 2843, 6) Polen 1187.

Kvinner:

1) Marita Kramer, Østerrike 80,2 (123,5), 2) Katharina Althaus, Tyskland 77,1 (126,5), 3) Ema Klinec, Slovenia 72,0 (127), 4) Yuki Ito, Japan 71,6 (123,5), 5) Nika Kriznar, Slovenia 69,8 (120,5), 6) Joséphine Pagnier, Frankrike 61,0 (113), 7) Ursa Bogataj, Slovenia 53,1 (108,5), 8) Silje Opseth, Norge 50,5 (111,5), 9) Jacqueline Seifriedsberger, Østerrike 45,4 (109), 10) Frida Westman, Sverige 41,2 (108).

Øvrige norske: 13) Anna Odine Strøm 36,8 (107), 17) Thea Minyan Bjørseth 24,1 (96).

Finaleomgangen ble avlyst på grunn av vanskelige vindforhold.

Verdenscupen (10 av 22 renn):

1) Kramer 870, 2) Althaus 618, 3) Bogataj 561, 4) Klinec 530, 5) Kriznar 461, 6) Sara Takanashi, Japan 447, 7) Opseth 417, 8) Daniela Iraschko-Stolz, Østerrike 329, 9) Eva Pinkelnig, Østerrike 253, 10) Seifriedsberger 216.

Norske: 12) Strøm 14, 15) Bjørseth 140.

Nasjonscupen (11 av 25 renn):

1) Slovenia 2123, 2) Østerrike 2112, 3) Tyskland 1078, 4) Japan 908, 5) Norge 891, 6) Russland 330.