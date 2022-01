Medvedev til finale etter å ha skjelt ut dommeren: – Hvordan kan du være så dårlig?

Medvedev var forbannet fordi han mente at Tsitsipas fikk hjelp av faren sin underveis i semifinalen, og underveis fikk publikum servert en ordveksling av de sjeldne mellom russeren og hoveddommer Jaume Campistol i Melbourne.

Tennisstjernen spurte dommeren om han var dum og ba ham høylytt om å straffe Tsitsipas fordi han stadig fikk råd av sin far.

– «Se på meg når jeg prater til deg», ropte Medvedev.

– Hva vil du? responderte dommeren.

– Gi ham en advarsel, faren hans prater etter hvert eneste poeng, tordnet russeren tilbake.

– Herregud, mann, du er så dårlig. Hvordan kan du være så dårlig, fortsatte Medvedev.

Det er ikke lov med hjelp under en tenniskamp, og Tsitsipas fikk en advarsel av dommeren for det. Selv forklarte grekeren at han regelmessig har prøvd å hindre faren fra å rope.

– Jeg har snakket med ham om det. Jeg har prøvd, brukt utallige timer på å finne ut av det med ham, men det er en del av ham, sa Tsitsipas.

Møter Nadal

Medvedev spilte bra etter utbruddet og vant til slutt kampen 7-6 (7-5), 4-6, 6-4, 6-1. Dermed er han klar for finale mot tittelgrossisten Rafael Nadal. Nadal slo tidligere fredag Matteo Berrettini 3-1 i sett.

Spanjolen kan vinne sin 21. Grand Slam-tittel og med det bli historisk. Det er ingen på herresiden som har vunnet så mange. Både Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic har 20 titler.

Finalen vil bli Nadals sjette i Australian Open-historien, og hans 29. i Grand Slam-sammenheng.

– Jeg startet veldig bra. De to første settene er noe av de beste på lang tid. Han spilte veldig bra i det tredje settet. Det betyr veldig mye å nå finalen, sa Nadal til arrangøren etter seieren.

Mot italienske Berrettini trengte den rutinerte spanjolen fire sett for å avansere. Etter å ha vunnet de to første komfortabelt, var det den 7.-seedede italieneren som tok det tredje settet.

I det fjerde settet viste imidlertid Nadal klasse og vant 6-3. Dermed vant han oppgjøret 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.