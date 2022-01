Hovland kjemper i toppen tross ujevn runde i Dubai

Det norske golfesset var åtte slag under par ved halvspilt runde, men fikk det i ettertid tøft. Der det på de første ni hullene ble fire birdier, ble det tre bogeyer og to birdier på de siste ni. De resterende hullene gikk han på par.

Dermed ble det med tre slag under par fredag, og sju under par totalt. Sørafrikanske Justin Harding leder på elleve slag under par. Han har noen hull igjen av sin andre runde.

Hovland gikk åpningsrunden på fire slag under par, men hentet det samme allerede etter ni hull på fredagens runde. Han startet med en birdie på sitt første hull, banens tiende, før han dro på med birdier både på hull 13, 14 og 18.

De siste ni hullene i Dubai sies imidlertid å være lettere enn de første ni. Det var også på de siste ni Hovland hentet flesteparten av slagene sine på torsdagens åpningsrunde.

Det fikk Hovland erfare da han på sitt tiende hull, banens første, røk på rundens første bogey. Det skulle ikke vise seg å være nok, for allerede på det neste hullet fikk han en til. Han slo et dårlig utslag som endte med at han måtte ta ett straffeslag ved dropp.

Han slo tilbake med en birdie på hull nummer fire, men gikk på en ny bogey to hull senere. Han reddet seg likevel noe inn med en birde på hull nummer sju, før han avsluttet med to strake par.

Nordmannen har vunnet på europatouren én gang før, det skjedde i München sist sesong.