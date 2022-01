Glenn Solberg ledet Sverige til EM-finale – keeper Palicka ble helt

Et par sekunder før slutt brøt Ludovic Fabregas gjennom og kastet seg inn for å satte inn utligningsmålet, men Palicka satte seg rett og slett på ballen. Dermed kunne landslagssjef Glenn Solberg juble på sidelinja. Han har ledet sitt svenske landslag til finale etter noen svært dramatiske kamper.

Tirsdag hentet Sverige opp seks mål mot Norge og knep semifinaleplassen med 24-23-seier i en ellevill avslutning. Fredag var det svenskene som hadde en klar ledelse, men OL-mester Frankrike spurtet sterkt. Et par balltap i sluttminuttet kunne kostet dyrt, men Sverige er klar for finale mot tittelforsvarer Spania.

Ved pause ledet svenskene 17-14. Frankrike hengte seg på, men først på 32-31 snaut fire minutter før slutt var Sveriges ledelse redusert til ett mål.

Rett etter fikk Valentin Porte direkte rødt kort for en overivrig takling. Lagene scoret annethvert mål derfra, men Palickas redninger sørget for at Sverige holdt seg foran. Palicka scoret for øvrig også tre mål.

Jim Gottfridsson scoret ni mål for Sverige og leverte også seks assist. Aymeric Minne og Hugo Descat scoret åtte hver for Frankrike.

