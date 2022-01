OL-favoritten Riiber tok suveren verdenscupseier i Seefeld

Dermed befestet Riiber sin posisjon som klar gullfavoritt i OL i Beijing. Han har vunnet alle kombinertkonkurranser han har stilt opp i denne sesongen.

Riiber gikk fredag ut med 57 sekunders ledelse etter solid hopping i den provisoriske omgangen torsdag. Den ble gjeldende da fredagens hoppdel måtte avlyses på grunn av kraftig vind.

Nordmannen gikk jevnt fort og økte forspranget allerede fram til første mellomtid. Da var han 1.06,2 minutt foran toer Terence Weber. Tyskeren gikk med estiske Kristjan Ilves hakk i hæl.

Rennet over 7,5 kilometer ble en ren triumfferd for Riiber. Han kom ensom inn på oppløpet og kunne innkassere sin åttende individuelle seier for sesongen.

Riiber har i alt 44 verdenscupseirer. Bare den tidligere storløperen Hannu Manninen fra Finland har flere med 48.

De øvrige norske løperne slet i hoppdelen og havnet dermed et stykke nede på resultatlistene.

