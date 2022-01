Verdensener Barty klar for finale på hjemmebane

25-åringen er dermed ett skritt nærmere sin første tittel i Grand Slam-turneringen i Melbourne etter å ha slått Madison Keys 6-1, 6-3.

Barty har levert en helt strålende turnering, og hun har ikke tapt et eneste sett i årets Australian Open.

I det første settet torsdag dominerte verdenseneren. Hun gjorde kort prosess og vant enkelt 6-1.

Det andre settet åpnet i samme tempo som det foregående. Barty servet strålende og tok det første gamet overlegent. Amerikanske Keys (26) fikk opp tempoet og holdt følge en stund, men australieren var et hakk hvassere og vant 6-3.

Ingen av torsdagens semifinalister har noen gang spilt Australian Open-finale. Bestenoteringen til Barty er semifinale, så kampen som nå venter, vil bli en milepæl.

Fuktig

Hjemmehåpet var tydelig glad for å ha nådd en finale. Hun har tidligere vunnet Roland-Garros og Wimbledon.

– Det er ubeskrivelig. Jeg spiller min beste tennis, og nå har jeg sjansen til å spille om et trofé. Det er helt ubeskrivelig, sa hun etter kampen.

Det var tøffe forhold å spille tennis i i torsdag. Med en temperatur på over 30 grader, og en luftfuktighet på 51 prosent, var det utfordrende for spillerne å levere på sitt beste nivå.

– Jeg prøvde bare å tilpasse meg så godt som mulig til forholdene. Det var vanskelige forhold å spille i, ganske høy luftfuktighet, sa Barty.

I den andre semifinalen skal amerikanske Danielle Rose Collins ut i en tøff kamp mot polske Iga Swiatek. Barty sier at hun venter en tøff finale uavhengig av hvem hun møter.

– Begge to er tøffe utfordrere. Det kommer til å bli en skikkelig bra kamp i kveld, og jeg gleder meg til å komme tilbake på lørdag for å nye øyeblikket, for å spille mot vinneren og spille god tennis.

