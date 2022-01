Åsbjørn Tengsareid vant to løp under Bjerkes V75-kjøring i går kveld. Vi håper han inntar en nøkkelrolle også i onsdagens lunsjtrav på samme bane. Han kusker nemlig både vårt V4-objekt Heimly Best (V4-2) og vårt temmelig djerve DD-objekt Awalkinthepark (DD-2). (Tore Meek/NTB)