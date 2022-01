Sport på TV onsdag, time for time

06.00: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar). Grand Slam-turnering fra Melbourne, tiende dag. Kvartfinale single menn: Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Hellas). (Eurosport N)

09.17: Tennis, Australian Open fra Melbourne, tiende dag. Kvartfinale single menn: Felix Auger-Aliassime (Canada) – Daniil Medvedev (Russland). Da tittelholderen Novak Djokovic måtte reise hjem overtok verdenstoer Daniil Medvedev favorittstempelet i turneringen. Det er første gang den 25-årige russeren bærer den rollen i en Grand Slam-turnering, men han har hittil klart det bra. Medvedev vant sin første major-tittel da han slo nettopp Djokovic i tre strake sett i finalen av US Open i Flushing Meadows i september i fjor. Før det hadde han vært finalist to ganger (US Open 2019 og Australian Open 2021). (Eurosport N)

13.55: Sjakk, Tata Steel-turneringen 2022 fra Wijk aan Zee, Nederland. Tiende runde med Magnus Carlsen mot Sergej Karjakin, Russland. Nordmannen storspilte og slo sammenlagttoer Sjakhrijar Mamedjarov i går. Dermed rykket Carlsen fra og står alene i tet med 6,5 poeng når det gjenstår fire runder i turneringen. (TV 2 Sport 2)

17.00: Fotball, Afrika-mesterskapet (AFCON) i Kamerun, åttedelsfinale: Elfenbenskysten – Egypt fra Stade Japoma i Douala. Kanskje åttedelsfinalenes heftigste kamp, der vi blant annet får Premier League-duellen mellom Elfenbenskystens Nicholas Pepé (Arsenal) og Egypts Mohamed Salah (Liverpool). Bare vertsnasjonen Kamerun gjorde flere mål enn Elfenbenskystens seks fulltreffere i gruppespillet – Nicholas Pepé sto for to av dem. Egypt tapte for Nigeria, men vant de to andre og gikk videre med beskjedne 2–1 i målforskjell. Mohamed Salah scoret ett da han ble matchvinner mot Guinea Bissau. Vinneren av dagens kamp møter Marokko i kvartfinale. (Vsport 1)

17.55: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe I: Nederland – Kroatia fra Budapest. Ingen av lagene kan gå til semifinale. (TV 3)

18.00: Basketball, svensk eliteserie menn: Norrköping – Södertälje fra Stadium Arena. Ligaleder Norrköping har tapt kun tre av 22 kamper. (SVT2)

18.03: Golf, Farmers Insurance Open (8,4 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Torrey Pines i La Jolla, California. Viktor Hovland er fortsatt i Midtøsten, han spiller i Dubai kommende helg. Det er likevel et sterkt felt på plass her, inkludert verdensener Jon Rahm. (Eurosport N)

19.55: Fotball, Afrika-mesterskapet (AFCON) i Kamerun, åttedelsfinale: Mali – Ekvatorial-Guinea fra Stade Limbé. (Vsport 2)

19.55: Fotball, engelsk Superliga kvinner: Chelsea – West Ham United fra Kingsmeadow i London. Viktig kamp for Guro Reiten og Chelsea, som må vinne hvis de skal knappe inn på forspranget til ligaleder Arsenal. (Vsport +)

19.58: Snooker, German Masters (400.000 pund) fra Tempodrom i Berlin, 1. runde. Engelske Judd Trump er tittelforsvarer. Norske Kurt Maflin møter sjette-seedede Shaun Murphy (England) i første runde. (Eurosport 1)

20.25: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe I: Danmark – Frankrike fra Budapest. Danmark er klare for semifinale, mens Frankrike kanskje må ha poeng for å holde Island (spilte tidligere på dagen) bak seg. Skulle Frankrike slå danskene går de videre som gruppevinner. (TV 3)

20.40: Fotball, skotsk Premier League, 23. runde: Hearts – Celtic fra Tynecastle Park i Edinburgh. Celtic er ligatoer fire poeng bak Rangers, men hele ni poeng foran Hearts på tredjeplass. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – San Jose Sharks fra Capital One Arena (Vsport 1), Toronto Maple Leafs – Anaheim Ducks fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

01.02: Tennis, Australian Open fra Melbourne, ellevte dag. Semifinale double menn: Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios (Australia) – Marcel Granollers (Spania)/Horacio Zeballos (Argentina). (Eurosport N)

04.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Boston Bruins fra Ball Arena i Denver. (Vsport 1)

