Manchester United leier ut Martial

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Innhoppet til franskmannen mot West Ham i Premier League i midten av januar blir de siste minuttene på fotballbanen for Martial i Manchester United-drakten, iallfall på en god stund.

Det er ingen klausul i avtalen som kan gjøre Martial til permanent Sevilla-spiller, så franskmannen skal returnere til Manchester United etter sesongslutt.

Martial har hatt en vanskelig sesong i United, etter at både Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo kom inn i sommer, og i desember informerte han Manchester United-manager Ralf Rangnick om at han ønsket å forlate klubben. Nå er utlånet et faktum.

Martials nåværende kontrakt med United løper fram til 2025 (2024 pluss opsjon på ett år).