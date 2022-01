Ekstra OL-reserver er kontaktet etter smittemarerittet

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum bekrefter overfor NRK at han har kontaktet utøvere utenfor OL-troppen. Han vil imidlertid ikke nevne navn.

Martin Løwstrøm Nyenget bekrefter imidlertid over statskanalen at han er blant løperne som har fått en telefon. NRK får bekreftet at det også gjelder sprintkometen Thomas Helland Larsen.

Didrik Tønseth seiler også opp som et svært aktuelt navn.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen avga positiv virustest ved hjemkomst fra Italia til Norge søndag. Da gikk smittealarmen i den norske leiren. Onsdag ble det bekreftet at også Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt.