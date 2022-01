Bergerud og Gullerud koronasmittet – første smittetilfeller i Norges EM-tropp

Det er de to første smittetilfellene i den norske troppen. Lege Thomas Torgalsen informerte om smittesituasjonen på et pressemøte onsdag.

Han opplyste at de positive testene ble avgitt etter tirsdagens kamp mot Sverige.

– De to spillerne er friske. Den ene har hatt lette influensasymptomer som han er blitt bra fra, og den andre har ingen symptomer, sa Torgalsen.

Han antar at smitten har oppstått enten i kampsituasjon eller i kontakt med mediene. Verken Bergerud eller Gullerud er aktuelle for videre spill i EM.

Norge skal fredag spille om femteplassen i mesterskapet.

Skal kjøre hjem

[ Her er hele EM-programmet ]

Landslagslegen er tydelig på at han er bekymret for at de neste dagene vil medføre ytterligere smittetilfeller i den norske troppen.

– Ja, det gjør jeg. Det har vist seg i de andre lagene. Jeg tror det er bare Norge og Spania som ikke har hatt koronasmitte før nå. Når de andre først har fått noen smittede, har det kommet flere de neste dagene. Det er jeg forberedt på, sa Torgalsen.

De øvrige spillerne i den norske troppen ble testet på nytt onsdag.

For Bergerud og Gullerud jobbes det med å finne en transportløsning, slik at de smittede spillerne kan reise hjem. Torgalsen opplyste at han ser for at de to får en leiebil til disposisjon, og kan kjøre hjem.

– Det anser jeg som smittevernmessig forsvarlig, sa landslagslegen, som vedkjenner at det ikke føles godt å ha fått smitte inn i troppen.

– Det føles ubehagelig og litt utrygt. Samtidig er det noe jeg og hele gjengen har vært forberedt på, og som vi har snakket om i hele mesterskapet, sa han.

Falsk positiv test

Torgalsen bekreftet også at en av de norske spillerne avga en falsk positiv test tidligere under EM. Denne ble avkreftet med en PCR-test.

Landslagslegen mener at smitteverngrepene rundt det norske laget har vært tilstrekkelige.

– Vi har vært strenge, synes jeg. Vi har kun møtt verden på kampene og i pressesonen. Ellers har vi holdt oss helt for oss selv på hotellet, sa Torgalsen.

Som følge av smittesituasjonen i troppen kommer nå Endre Langaas inn i den norske troppen til fredagens kamp. Hvem som blir motstander der, blir klart onsdag kveld.