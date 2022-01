Norsk EM-kollaps mot Sverige –ingen semifinale for Norge

Cupspillet er lagt til Budapest med semifinalene fredag. Bronsekamp og finale spilles søndag.

Etter tap i kvartfinalen i både VM og OL i fjor, spiller Norge fredag om 5.-plassen.

Norge hadde svenskene i et solid grep omtrent i store deler av kampen. Førsteomgangen endte med 14-9 til det norske laget. Der var Harald Reinkind beste norske utespiller.

Kristian Sæverås startet som norsk keeper etter at han hadde et sterkt innhopp mot Spania søndag. Han ble foretrukket foran Torbjørn Bergerud mot svenskene. Ifølge landslagssjef Christian Berge hadde Bergerud slitt med tilløp til sykdom dagen før Sverige-kampen.

Sæverås spilte en strålende 1.-omgang med godt over 40 i redningsprosent. Han scoret også da han kastet ballen over hele banen til 10-7.

Sverige hadde store problemer med å bryte gjennom forsvaret til Norge før pause.

Uten sjanse

Sveriges soleklare førstekeeper Andreas Palicka spilte ikke på grunn av koronasmitte. Erstatteren Tobis Thulin ble helt utklasset av Sæverås den første halvtimen.

Bergerud kom inn på tre straffekast i åpningsminuttene av 2.-omgangen. Han reddet alle tre.

Målvakt Peter Johannesson ble kastet i spill og leverte for Sverige fra start av i andre omgang. Sverige fikk redningene de behøvde, og forspranget på fem mål var redusert til ett et kvarter før slutt. Tendensen i kampen hadde snudd.

Sverige benyttet muligheten og avgjorde i sluttfasen.

I den andre gruppen er Danmark klar for semifinale. Frankrike og Island kjemper om den siste billetten. Dette og plasseringene i puljen avgjøres onsdag.

Spania ble nummer to i Norges gruppe og fikk plass i semifinalen, men spanjolene ser slitne ut og kan være en ønsket motstander for Danmark. Danskene vinner sin pulje om de unngår tap for Frankrike. Førsteplassen gir en kamp mot tittelforsvarer Spania i cupspillet.





