Travtrener Olav Mikkelborg har gjort en flott jobb med kaldblodshingsten Alm Randers (V65-5/DD-1), som står med to strake seire nå. Vi tror den tredje kommer i kveld, når duoen tar turen til Skien. Alm Randers er rask ut og har flott startspor. Det er et opplegg for tet fra start til mål. (Eirik Stenhaug)