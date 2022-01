Svensk duo mister skjebnekampen mot Norge

– Nå er det nye forutsetninger for oss før kampen mot Norge, og vi skal slåss om en semifinaleplass selv uten dem, sier Sveriges norske landslagstrener Glenn Solberg på Det svenske håndballforbundets nettside.

Norge, Spania og Sverige ligger likt før semifinaleplassene skal deles ut tirsdag kveld. At keeper Palicka er ute, er en kjempesmell for svenskene.

– Dessverre fikk vi denne kjedelige beskjeden i morges, og det er selvfølgelig et tilbakeslag at vi ikke kan bruke to så gode spillere i en så viktig kamp, men samtidig er det ingenting vi kan gjøre med nå, sier Solberg.

Svensk smitte

Samtlige av Sveriges spillere ble PCR-testet etter seieren over Tyskland søndag.

Palicka og Claar er isolert fra resten av troppen.

Sveriges tropp har vært rammet av koronasmitte også tidligere i mesterskapet.

Max Darj, Daniel Pettersson og Niclas Ekberg har alle testet positivt. Også en fysioterapeut er blitt satt ut av viruset. Darj er tilbake og tar over kapteinsbindet.

Jonathan Edvardsson er kalt inn i troppen.

Dette er status for Norge før Sverige-kampen:

Norge, Spania og Sverige har seks poeng hver før siste kamper tirsdag.

Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør først. Det betyr at Norge vinner gruppen om Norge og Spania havner på åtte poeng. En puljeseier vil trolig gjøre at storfavoritten Danmark ikke blir motstander før i en eventuell medaljekamp. Danskene ligger an til å vinne sin pulje.

En annen bonus etter seieren over Spania er at det blir norsk andreplass på målforskjell om Norge – Sverige ender uavgjort samtidig som Spania slår jumbolaget Polen.

Det skal svært mye til for at spanjolene snubler mot et svakt polsk lag.

Samtidig er veien kort til en nedtur for Norge. Tap for Sverige kombinert med at Spania tar minst et poeng mot Polen, sender det norske laget inn i en kamp om 5.-plassen.