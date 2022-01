Sport på TV mandag, time for time

09.00 – 14.00: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar) fra Melbourne. Årets første Grand Slam for kvinner (WTA) og menn (ATP). Åttende dag med åttedelsfinaler (4. runde) i single. De siste kampene i fjerde runde går i formiddag, med Alex de Minaur (AUS) – Jannik Sinner (Italia) og Taylor Fritz (USA) – Stefanos Tsitsipas (Hellas) som de siste herrekampene. Den siste starter ca.kl. 09.45. (Eurosport 1)

15.25: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe I: Island – Kroatia fra Budapest. (TV 3)

17.00: Fotball, Afrika-mesterskapet i Kamerun, åttedelsfinale: Guinea – Gambia fra Stade Kouekong i Bafoussam. (Vsport 1)

17.55: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe I: Danmark – Nederland fra Budapest. Etter at Frankrike tapte for Island lørdag skal vel verdensmester Danmark og Mikkel Hansen sikre gruppeseier og semifinaleplass her. (TV 3, dansk TV2)

20.00: Fotball, Afrika-mesterskapet i Kamerun, åttedelsfinale: Kamerun – Komorene fra Stade d’Olembé i Yaoundé. (Vsport 2)

20.25: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe I: Montenegro – Frankrike fra Budapest. (TV 3)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 28. runde: Blackburn Rovers – Middlesbrough fra Ewood Park. To klubber i god form som begge jager playoff og opprykk. (Vsport 1)

00.57: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar) fra Melbourne. Årets første Grand Slam for kvinner og menn. Niende dag med kvartfinaler starter. Ny sending fra 04.10. (Eurosport N, Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Vegas Golden Knights fra Capital One Arena. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Montréal Canadiens fra Xcel Energy Center i Saint Paul. (Vsport 1)

