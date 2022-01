Sprinttrener Arild Monsen smittet. Langrenn må ta grep

– I forbindelse med planlagt hjemreise fra (italienske) Seiser Alm for trenerne Arild Monsen og Ole Morten Iversen i går kveld, har Monsen testet positivt for covid på antigentest ved ankomst Gardermoen og i dag på PCR. Iversen testet negativt, skriver mediekontakt Gro Eide i en pressemelding mandag.

Langrennslandslagene er på høydesamling i italienske Seiser Alm som oppkjøring til OL, som starter fredag i neste uke.

Eide skriver at alle løpere, trenere og støtteapparat, som fortsatt befinner seg i Seiser Alm, testet både søndag kveld og mandag morgen negativt på hurtigtest gjennomført av landslagslegen.

– Det var det verste som kunne skje, smitte i troppen så tett innpå avreise til OL, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

I Seiser Alm er Eirik Myhr Nossum definert som nærkontakt, og de mannlige løperne trener kun rundt hotellet i dag. Bjervig opplyser at Norges Skiforbund jobber på spreng med å kartlegge alle nærkontakter.

I Italia må nærkontakter som ikke har tatt koronavaksine i løpet av de siste 120 dagene, i karantene i fem dager og i tillegg til negativ test.

Dersom en utøver eller trener tester positivt for viruset, må vedkommende teste negativt senest fem dager før avreise til Kina. Dermed kan det spøke for OL-deltakelse for eventuelle utøvere som tester positivt fra nå av.

Langrennslandslaget skal etter planen fly til Beijing allerede torsdag denne uken, men har en alternativ flymulighet tilgjengelig kommende mandag.