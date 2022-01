Mandag ble det kjent at Monsen har fått påvist koronasmitte. En antigentest ved ankomst på Gardermoen slo i helgen ut positivt. Senere ga PCR-prøven samme svar.

Monsen har den siste tiden vært på høydesamling med de OL-uttatte langennsløperne i italienske Seiser Alm. Smittetilfellet øker koronafrykten i det norske laget før Beijing-lekene.

– Det er nok en påminnelse om at det er utrolig viktig å være nøye før avreise, sa Johaug til NTB på et digitalt pressetreff noen timer etter at nyheten sprakk.

– Det fører ikke til store forandringer for min del. Vi har jente- og guttebord her nede og sitter på hver vår ende. Jeg har ikke hatt noen nærkontakt med Arild eller guttene. Vi jentene er lite rammet, sier hun.

Etter planen reiser langrennsfolket til Kina med charterfly 27. januar. Dersom en utøver eller trener blir koronapositiv, må vedkommende ha sin første negative test av fire klar senest fem dager før avreise. Smitte nå utgjør en stor risiko for å miste hele eller deler av OL.

