Bekreftet: Ranieri sparket som Watford-trener

Det bekrefter klubben på Twitter mandag. Flere britiske medier, blant dem The Athletic og Daily Mail, meldte tidligere mandag kveld at italieneren hadde fått sparken.

Dermed ble etter alle solemerker 0-3-tapet for Norwich sist fredag dråpen som fikk begeret til å renne over for Watford-ledelsen.

– Klubbens styre anerkjenner Claudio som en mann med høy integritet og ære, som alltid vil bli respektert her på Vicarage Road for innsatsen han la ned for å lede laget med verdighet, heter det i en uttalelse.

– Styret mener imidlertid at med nesten halvparten av Premier League-kampanjen igjen, vil et skifte i hovedtrenerstillingen nå gi en ny manager tilstrekkelig med tid til å jobbe med laget for å oppnå det umiddelbare målet om å beholde Premier League-plassen, skriver klubben videre.

Utsatt på tabellen

Watford har bare Burnley bak seg på Premier League-tabellen etter 20 spilte kamper. Tabelljumboen har i tillegg to kamper tilgode på Joshua King & co. Det gjør klubbens posisjon ytterligere utsatt.

Opp til Norwich på trygg grunn skiller det samtidig bare to poeng.

Claudio Ranieri ble hentet inn som ny Watford-manager i oktober i fjor. Han erstattet da Xisco Munoz. På det tidspunktet lå klubben på 15.-plass i Premier League. Siden har ikke poengfangsten økt.

Watford har nå tapt sju av sine åtte siste kamper i ligaen. Den forrige seieren kom mot Manchester United hjemme på Vicarage Road i november.

Femte manager

Under Ranieris ledelse har Watford lidd nederlag 11 av 14 kamper i Premier League.

Italieneren er den femte manageren som får sparken i Watford siden september 2019. De øvrige er Quique Sanchez Flores, Nigel Pearson, Vladimir Ivic og nevnte Munoz.

Den italienske trenerveteranen har ledet en lang rekke klubber i sin svært innholdsrike karriere. Han skapte store overskrifter da han førte Leicester til en særdeles overraskende Premier League-tittel i 2016.

