Spania - Norge i kveld: Norsk EM-spiller isolert med mageinfeksjon

Norges landslagssjef Christian Berge bekrefter overfor NTB at hans gjeng på ny kom perfekt ut av en testrunde.

Men alt er ikke på topp i den norske leiren. Berge forteller at det utredes et tilfelle av magesyke i spillertroppen. Det dreier seg om Thomas Solstad. Ifølge landslagslege Thomas Torgalsen er det ikke snakk om en matforgiftning, men en mageinfeksjon. Solstad er uaktuell for spill mot Spania i kveld og isolert fra resten av troppen.

Alle på enerom

En mageinfeksjon i rekkene kan bli en stor utfordring om den sprer seg. De norske spillerne har bodd på enerom fra for noen dager siden.

Langt verre er situasjonen for blant andre Nederland. EM-toppscorer Kay Smits står med 45 mål hittil i mesterskapet. Han er isolert etter positiv test. Ytterligere to spillere og en person i lagets støtteapparat er rammet. Fra tidligere er flere spillere og ledere, totalt åtte, i Nederlands tropp satt ut av spill på grunn av koronasmitte.

Smits går glipp av kampene mot Danmark mandag og Kroatia onsdag.

– Dette er først og fremst veldig leit for Nederland og Smits. Vi er mange som har latt oss imponere av deres innsats hittil i EM, sier den danske spilleren Henrik Møllgaard til dansk TV2.

Høye smittetall

Det nærmer seg 100 spillere med positiv koronatest i EM fra første kamp torsdag forrige uke og til søndag denne uka.

For alle smittede i EM-boblen venter minimum fem dagers isolering. For å komme ut av den kreves to negative koronatester etter denne perioden.

Spania - Norge har avkast klokka 20.30 og sendes på TV3 og NRK radio.