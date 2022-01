Kleveland beviste OL-form

Denne gang vant han big air-konkurransen. Tidligere lørdag ble det sølv i slopestyle, og fredag vant han øvelsen knuckle huck.

– Det har vært en helt rå uke her i Aspen, og jeg hadde ikke sett for meg dette. Å reise hjem med tre medaljer er helt surrealistisk, sier Kleveland til NTB.

Det var første og fjerde omgang som sikret 82 poeng og seier til nordmannen. Max Parrot fra Canada tok sølvet med 81 poeng, mens det ble bronse og 80 poeng til Rene Rinnekangas fra Finland.

– Det var en ganske jevn konkurranse. Det var mykt i landingen, så det var vanskelig å sette landingene, sier den kreative snowboarderen.

Mons Røisland havnet på en femteplass.

La press på seg selv

Kleveland står med tre medaljer i årets X Games og har vunnet til sammen seks gull siden han deltok for første gang i 2016.

22-åringen sier han ikke har følt på press for å prestere i X Games, men at han har satt krav til seg selv.

– Jeg vet selv at jeg har triksene som skal til for å komme på pallen. Da blir det litt hektisk, for jeg har lyst til å gjøre det så bra som mulig, sier han.

Lovende OL-form

Snart venter OL i Beijing, og det er ikke tvil om at Kleveland er i form

– Der finnes ingen bedre oppkjøring til OL enn å være her i Aspen. Jeg har fått kjørt mye snøbrett. Jeg går inn med senkede skuldre. Det blir spennende.

Før avreise til Beijing blir det en uke hjemme på Dombås, hvor det nok også blir noen turer i bakken.

– Det blir magisk. Det blir godt å komme hjem og slappe av, sier Kleveland.