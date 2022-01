Hovland med trippelbogey i Abu Dhabi – trolig ute av seierskampen

Det var på det tredje hullet at det gikk galt for den normalt svært stødige nordmannen. Hovland hadde ikke spilt et eneste hull med svakere resultat enn bogey før søndagens runde.

Hovland havnet i sanden bak greenen med sitt andre slag, og han trengte to slag på å komme seg ut av bunkeren. Da han så skulle putte for bogey, slo han for kort, mens den påfølgende putten ble for lang. Dermed endte han hullet på tre slag over par.

Trippelbogeyen sendte Hovland ned til delt 13.-plass i turneringen. Han er i skrivende stund fem slag under par og fem slag bak lederen Thomas Pieters.

Hovland har fortsatt 14 hull igjen å spille på turneringens siste dag.

