Dønnum med assist mot Club Brugge

Dønnum var nest sist på ballen ved den første scoringen, men kunne ikke forhindre at klubbene delte poengene. I det 83. minutt fikk Club Brugges Jack Hendry et direkte rødt kort, men Standard Liege klarte ikke å utnytte at de var én mann mer, og kampen ebbet ut i 2-2.

Denne sesongen står Eidsvoll-gutten med tre mål og tre målgivende pasninger. Overgangen til profflivet i utlandet ble mye tøffere for Dønnum enn han hadde forestilt seg.

– Jeg oppdaget raskt at tempoet var høyere og måtte omstille meg for å gjøre ting mye raskere enn hva jeg var vant til, fortalte Dønnum i et stort intervju med TV 2 tidligere i januar.

Uavgjortresultatet gjør at Standard Liege fortsatt holder 14.-plassen i ligaen. Club Brugge ligger på en 2.-plass med ni poeng opp til ledende Union Saint-Gilloise.

Neste kamp for Dønnums Standard Liege er mot KAS Eupen. Den kampen spilles til onsdag.

