Chelsea med etterlengtet ligaseier – stoppet Tottenhams rekke

For Tottenhams del endte den ubeseirede kamprekken i ligaen på ni kamper. De hadde før kampen ikke tapt siden oktober, da de ble slått 0-3 av Manchester United.

Chelsea hadde ikke vunnet i ligaen siden 2. juledag, da Aston Villa ble slått 3-1. Etter det har det sett tungt ut for laget fra Vest-London. De ble tidlig nevnt som et tittelkandidat, men resultatene den siste måneden har skadet de håpene.

Søndag var de tilbake på seiersstien, og denne gang med seier mot en rival. Hakim Ziyech bøyde inn lederscoringen like etter pause med et kremmerhus fra langt hold. Etter 55 minutter doblet Thiago Silva med et hodestøt. I 1. omgang hadde Harry Kane og Tottenham fått en scoring annullert.

Etter baklengsmålene greide aldri Tottenham å skape de største sjansene, og det endte dermed 2-0 til vertene.

Nå venter en liten vinterpause i Premier League. Neste ligakamp for Chelsea er et nytt London-derby, denne gang mot Arsenal 12. februar. Tottenham møter Southampton 9. februar.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]