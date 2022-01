Norge vant skiskytterstafetten etter vanvittig opphenting

Lien gikk ut på sin etappe på 11.-plass, hele ett minutt og 19 sekunder bak ledende Russland, men med kun ett ekstraskudd på to skytinger der flere nasjoner skjøt seg vekk, kunne Lien sende Ingrid Landmark Tandrevold ut i ledelsen.

Russland skjøt seg helt vekk med tre ekstrarunder på tredje etappe, og Norge måtte hamle opp med Tsjekkia i front.

Både Tandrevold og Lucie Charvátová skjøt fullt på første skyting, men tsjekkeren falt på vei mot siste skyting. Tandrevold sikret seieren med kun ett ekstraskudd på siste skyting.

Karoline Knotten åpnet stafetten på 4 x 6 kilometer for Norge og slet både i sporet og på standplass. Med én strafferunde på første skyting og to ekstraskudd på andre skyting lå Norge på 18.-plass etter første etappe.

Tiril Eckhoff gikk andre etappe for Norge og måtte bruke til sammen tre ekstraskudd over to skytinger før hun sendte Lien ut til sin monsteretappe. Der startet en utrolig opphenting som endte med seier.

