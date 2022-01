Innbytterne sentrale da Rashford ble overtidshelt mot West Ham

Rashford fant nettet 20 sekunder før slutt. Innbytter Anthony Martial drev med ballen før han fant Edinson Cavani nede på dødlinjen. Han slo inn på bakerste stolpe der Rashford enkelt kunne sette ballen i mål.

– Det er selvfølgelig et viktig mål. Vi må utnytte følelsen av å vinne, sa Rashford til Match of the Day etter kampen.

Nå vil Premier League gå inn i en liten vinterpause. Den vil spillerne sette pris på, ifølge matchvinneren.

– Vi har hatt en vanskelig uke der det har vært mange kamper. Vi trenger pausen, det vil bli godt for oss, sa han.

Cristiano Ronaldo var usikker foran oppgjøret, men var med i startoppstillingen lørdag. Han var imidlertid anonym i kampen og kom ikke til de aller største farlighetene.

Martial kom inn ti minutter før slutt. Den franske spissen har den siste tiden blitt koblet vekk fra klubben, i tillegg til at manager Ralf Rangnick har sagt at Martial selv ikke ønsket å være med i troppen til kampen mot Aston Villa for noen runder siden. Han var sentral i seiersmålet.

Fjerdeplass

Seieren var svært viktig for de rødkledde som tok sin andre strake. De tre poengene betyr også at de bykser over lørdagens motstander og inntar den viktige fjerdeplassen i ligaen.

– Det er de beste seirene når du scorer i siste sekund. Vi fortjente å vinne til slutt. Man trenger tålmodighet for å spille mot West Ham, sa manager Ralf Rangnick til Sky Sports etter seieren.

Det var tre innbyttere som sto for scoringen. Først Martial, så til Cavani, som igjen fant Rashford.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Alle var involvert, og det gjør det enda viktigere, sa Rangnick.

I neste kamp skal United møte Burnley borte. De røde djevlene slo de nylig 3-1. West Ham skal opp mot Watford på hjemmebane.

Nære

Etter 20 minutter slo Bruno Fernandes et vakkert innlegg mot bakerste stolpe. Der hadde Ronaldo slitt seg fri fra forsvarerne, men portugiseren bommet på ballen.

Den første halvtimen var preget av upresist spill fra begge lag, og ingen greide å etablere noe særlig til press.

Noen minutter ut i 2. omgang avsluttet Fred mot West Ham-målet, men Alphonse Areola parterte skuddet fint. Noen minutter senere sneiet skuddet fra Jarrod Bowen stolpen til United-keeper David de Gea.

Etter en lang stillingskrig var det til slutt United som kunne feire for seier.

