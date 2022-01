Lørdagens TV-sport, time for time

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 75 mill. aus. dollar) i Melbourne (årets første Grand Slam-turnering), 6. dag. (Eurosport 1)

08.00: Golf, Abu Dhabi-mesterskapet (8 mill. dollar), på verdenstouren for menn. Tredje spilledag fra Yas Links i De forente arabiske emirater. Viktor Hovland åpnet sterkt første dag, fikk tøffere forhold i går, men henger med i teten. Espen Kofstad ble slått ut. (Viasat Golf)

09.00: Langrenn, Engadin La Diagonela i Zuoz, Sveits, 55 km klassisk, Ski Classics (6 av 14): Menn og kvinner. Tord Asle Gjerdalen vant klatreetappen sist helg. Petter Northug hadde ønsket å gå i eliteklassen, men det får han ikke lov til og må holde seg blant mosjonistene lenger bak i feltet. (NRK1)

10.00: Alpint, verdenscup kvinner i Cortina d’Ampezzo, Italia: Utfor (5 av 9). Dette er neste OL-arrangør etter Beijing. (Vsport1)

10.00: Motorsport, Rally Monte-Carlo (snø og asfalt) i Monaco (VM-runde 1 av 13): Tredje dag. Dagens siste prøve kjøres 15.16. (Eurosport N)

10.15: Alpint, verdenscup menn i Kitzbühel, Østerrike: Slalåm, 1. omgang. På grunn av uværet i Østerrike har de byttet om på programmet slik at utfor utsettes til søndag opg slalåmen avvikles lørdag. Henrik Kristoffersen var et uhell fra seier i Wengen sist helg. Får han en opptur foran OL her? Eller skal sensasjonsmannen Lucas Braathen levere igjen? (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

11.15: Freestyle, verdenscup i Idre, Sverige: Skicross kvinner og menn. (Vsport1)

11.45: Paraidrett, VM i snøsport fra Lillehammer: Alpint: Slalåm kvinner. Langrenn: Sprint klassisk kvinner og menn. Snowboard: Lagkonkurranse kvinner og menn. (NRK2)

12.50: Skiskyting, verdenscup i Anterselva, Italia: 15 km fellesstart menn. (NRK1, Eurosport N)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (23. runde): Everton – Aston Villa fra Goodison Park. (TV2 Sport Premium)

13.45: Alpint, verdenscup menn i Kitzbühel, Østerrike: Slalåm, 2. omgang. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

13.45: Sjakk, Tata Steel 2022 fra Wijk aan Zee, Nederland. Sjuende runde der Magnus Carlsen møter Rameshbabu Praggnanandhaa fra India. (TV 2 Sport 2)

15.00: Skiskyting, verdenscup i Anterselva, Italia: 4 x 6 km stafett kvinner. Det norske laget mangler Marte Olsbu Røiseland som ligger i høydeleir foran OL i Beijing. (NRK1, Eurosport1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (20. runde): Hoffenheim – Borussia Dortmund fra Rhein-Neckar Arena. (Vsport+), Bayer Leverkusen - Augsburg fra BayArena. (Vsport3)

15.55: Snooker, European Shoot-out fra Leicester, andre dag. (Eurosport N)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (23. runde): Manchester United – West Ham fra Old Trafford. (TV2 Sport Premium), Leeds United – Newcastle fra Elland Road. (TV2 Sport Premium2), Brentford – Wolverhampton fra Brentford Community Stadium. (TV2 Sport1)

16.10: Hopp, verdenscup menn (16 av 28) i Titisee-Neustadt, Tyskland (HS142). Rennet er flyttet fra Sapporo. Koronasituasjonen påvirker det norske laguttaket her. (Vsport1)

18.00: Håndball, mesterligaen kvinner, gruppespillet (11. runde): Gruppe B: Kastamonu (Tyrkia) – Vipers Kristiansand. (Viasat4)

18.00: Håndball, EM-sluttspillet menn i Slovakia og Ungarn, hovedrunden (2. runde): Gruppe I: Frankrike - Island fra Bratislava. (TV3)

18.00: Ishockey, eliteserien menn (35. runde): Sparta – Storhamar fra Sparta amfi. (TV2 Sport1)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (23. runde): Southampton – Manchester City fra St. Mary’s Stadium. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (20. runde): Bochum – Köln fra Vonovia-Ruhrstadion. (Vsport1)

19.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers fra KeyBank Center, Buffalo. (Vsport+)

20.00: Golf, Tournament of Champions (1,5 mill. dollar), LPGA-turnering kvinner i Orlando, Florida. (Viasat Golf)

20.30: Håndball, EM-sluttspillet menn i Slovakia og Ungarn, hovedrunden (2. runde): Gruppe I: Danmark - Kroatia fra Bratislava. (TV3)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (22. runde): Atlético Madrid – Valencia fra Wanda Metropolitano. (TV2 Sport Premium2)

21.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins - Winnipeg Jets fra TD Garden. (Vsport1)

21.03: Golf, PGA-turnering menn (7,6 mill. dollar) i La Quinta, California. (Eurosport N)

22.30: Amerikansk fotball, NFL: Tennessee Titans - Cincinnati Bengals. (Vsport+)

00.57: Tennis, Australian Open (hardcourt, 75 mill. aus. dollar) i Melbourne (årets første Grand Slam-turnering), 7. dag. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers - Arizona Coyotes fra Madison Square Garden. (Vsport2)

02.10: Amerikansk fotball, NFL: Green Bay Packers - San Fransisco 49ers. (Vsport+)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers - Calgary Flames fra Rogers Place. (Vsport2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen