Haaland ut med skade etter ny scoring i Dortmund-seier

Haaland brukte kun seks minutter på å score. Det var hans 80. mål for Dortmund siden han ankom den tyske klubben i desember 2019.

Nordmannen måtte ned for telling ti minutter senere, men fikk stablet seg på beina igjen og fortsatte kampen.

Hoffenheim utlignet til 1-1 like før pause og tok initiativet i kampen, men det var Dortmund som skulle ta ledelsen etter 58 minutter ved Marco Reus.

Like etter måtte Haaland byttes ut med noe som kunne ligne en lyskestrekk. Det forble likevel en nordmann på banen ettersom Håvard Nordtveit kom inn for Hoffenheim samtidig som Haaland måtte byttes ut.

Nordtveit klarte ikke å hindre Dortmund fra å ta ledelsen 3-1, takket være et selvmål av Hoffenheims venstreback David Raum. Som på de to andre Dortmund-målene var Donyell Malen nest sist på ballen.

Hoffenheim reduserte kvarteret før slutt, men klarte aldri å utligne. Dermed endte kampen 3-2 for Dortmund.

Nydelig mål

Kampen åpnet perfekt for Dortmund og Haaland. Åpningsmålet kom etter nydelig lagspill med kjappe pasninger mellom Jude Bellingham, Raphaël Guerreiro og Donyell Malen, som slo inn til Haaland på blank kasse.

Oppgjøret endret karakter midtveis i første omgang etter at Dortmund hadde dominert i åpningen av kampen. Hjemmelaget skapte flere gode sjanser og fikk uttelling rett før pause. Andrej Kramaric avsluttet på volley etter et flott innlegg og lagene var like langt.

Hoffenheim fortsatte å ha initiativet etter pause, men Dortmund kombinerte fint nok en gang da laget gikk opp til 3-1.

Ballen ble spilt opp på Haaland, som spilte støttepasning til Malen. Nederlenderen sendte i vei en presis gjennombruddspasning til en fremadstormende Reus, som var sikker alene med keeper.

Scoret uten Haaland

Fem minutter senere ble Haaland sittende på gresset og måtte gi seg. Det gjorde ikke Malen og Dortmund.

Nederlenderen dro seg fint nedover på kanten etter 67 minutters spill og sendte ballen inn i feltet med retning mot Thorgan Hazard. David Raum kom imellom i et forsøk på å hindre Hazard fra å score, men sendte istedenfor ballen i eget nett.

Ti minutter senere blåste Georginio Rutter liv igjen i kampen, men det holdt ikke for Hoffenheim som faller ned fra 4.- til 6.-plass.

