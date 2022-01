Etterlengtet seier for Newcastle – slo Leeds borte

Newcastle hadde før kampen ikke vunnet siden tidlig i desember da de slo bunnrival Burnley. Lørdag fikk de en etterlengtet opptur. Shelvey avsluttet mot mål etter en frisparkvariant etter 75 minutter.

Leeds-keeper Illan Meslier var på ballen, men greide ikke å holde den ute av målet. Klubben har forsterket laget etter at januarvinduet åpnet, og inn har rutinerte spillere kommet. Det vil nyrike Newcastle håpe på at fortsetter å betale seg videre i sesongen.

Leeds har også hatt en trå første halvdel av sesongen. De kom likevel til lørdagens kamp med to strake seirer i bagasjen. Lørdag sa det stopp.

Newcastle møter Everton i neste kamp, mens Leeds møter Aston Villa.

Drone stoppet kampen

Kristoffer Ajer spilte hele kampen da Brentford røk på 1-2-tap for Wolverhampton. Kampen var en halvtime gammel da en drone ble observert i luften over stadion. Det førte til at dommerteamet valgte å sende spillerne i garderoben. Kampen var så avbrutt rett i underkant av 20 minutter før de kom i gang igjen.

Da ballen etter hvert kom i spill igjen, var det Wolverhampton som var best. Like etter pause spilte João Moutinho fint med Nélson Semedo før førstnevnte bøyde ballen i lengste hjørne.

Volley

Etter 71 minutter utlignet Ivan Toney med en flott volley. Bryan Mbeumo slo en lang ball opp mot Toney, som på vakkert vis hamret ballen i mål fra spiss vinkel. Det skulle likevel ikke holde til poeng.

Ruben Neves satte inn 2-1 med et flott langskudd seks minutter senere. Adama Traoré trodde han la på til 3-1 på overtid, men han ble dømt for offside.

Brentford skal i neste runde møte ligaleder Manchester City, mens Wolves møter Arsenal.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]