Virus-EM i håndball: Tyskland «innelåst» på rommet i ett døgn før Norge-kampen

Etter tolv positive koronatester på åtte dager tok lagledelsen grep og innførte et portforbud også inne på hotellet i Bratislava.

Etter at tyskerne kom tilbake etter 23-29-tap for Spania torsdag, gikk spillere og ledere til hvert sitt enkeltrom. Og de møtes ikke fysisk igjen før avreise til Norge-oppgjøret i kveld. Det betyr nær 24 timer. Og slik blir det før hver kamp.

Alle måltider leveres på døren, og spillerne må trene fysisk inne på rommet.

– Det må være tungt for dem. Jeg fikk høre fra en medspiller (Kiels Rune Dahmke) som kom ned her. Første gang han så laget, var i garderoben før kampen, sa Bundesliga-proff Harald Reinkind til NTB etter seieren over Polen.

Alene

Norge er foreløpig uten smitte og har en noe mer normal hverdag med kontakt innad i egen tropp på samme hotell som Tyskland.

– De spiser alene, dusjer alene, er alene på rommet hele dagen. Vi lever omtrent som vanlig. Vi er ekstremt dyktige på smittevern og må fortsette med det, sa Sander Sagosen til NTB.

Spania leder gruppen i hovedrunden og har fire poeng. Sverige, Norge, Russland og Tyskland står på to mens Polen har null.

Frykt

EM-lagene tar stadig nye grep for å begrense smitterisken. I Danmarks lag velger spillere å ikke ta opp ballen om den har vært i kontakt med tilskuere eller annet personell i hallen. Ballen skal desinfiseres før den kommer til nytte igjen. Det skriver dansk TV2.

Danskene har sluppet unna smitte siden ankomst til sin base i Ungarn.

Det nærmer seg 100 positive koronatilfeller blant spillere og ledere etter ni dagers spill i EM. Tiden fram til cirka 13.00 hver dag, er svært spennende for troppene. Fra frokost og til det tidspunktet kommer som regel resultatene fra de siste testrundene inn.

EM-kampene i kveld, alle i Norges gruppe: Russland – Spania (15.30), Polen – Sverige (18.00) og Norge – Tyskland (20.30).