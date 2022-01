Sport på TV fredag, time for time

06.00 – 13.48: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar) fra Melbourne. Årets første Grand Slam for kvinner og menn. Femte dag med singlekamper (3. runde) og doublekamper (2. runde). Dagens to siste singlekamper for kvinner (WTA) er Amanda Anisimova (USA) – Naomi Osaka (Japan) og verdensener Ashleigh Barty (Australia) – Camila Giorgi (Italia). Begge kamper starter ca klokka 09.00. Formiddagens to siste singlekamper for menn (ATP) er Karen Khatsjanov (Russland) mot Rafael Nadal (Spania) og Adrian Mannarino (Frankrike) mot Aslan Karatsev (Russland). Begge med planlagt start ca 10.30. (Eurosport N)

08.00: Golf, Abu Dhabi Championship (8 mill. dollar) på verdenstouren for menn. Andre spilledag fra Yas Links i De forente arabiske emirater. Viktor Hovland slo seg rett inn i toppen i gårsdagens første runde, som han gikk hele åtte slag under par – bare ett bak lederen Scott Jamieson (Skottland). Hovland startet sin andre runde allerede klokka 04.30 norsk tid i morges. Espen Kofstad fikk det tyngre i går, gikk runden på par og hadde mye å ta igjen da han slo ut klokka 05.40 norsk tid i morges. (Vsport Golf)

09.50: Paraidrett, VM snøsport i Lillehammer: Slalåm menn 1. omgang fra Hafjell. Ny sjanse til edelt metall for medaljegrossist Jesper Saltvik Pedersen, som har to gull og to sølv til nå. (NRK 1)

11.20: Alpint, verdenscup. Utfor menn (8 av 11) fra Kitzbühel, Østerrike. Aleksander Aamodt Kilde er i sitt livs form like før OL og kort tid etter returen fra en alvorlig kneskade. For en uke siden tok han sesongens femte verdenscupseier i utforløypa i Wengen og onsdag var han raskest av alle ned «Die Streif» i Kitzbühel, der det blir utfor både i dag og søndag. Gårsdagens trening ble kraftig hemmet av dårlige værforhold i en forkortet trasé. (NRK 2, SVT1, Eurosport 1)

12.55: Paraidrett, VM snøsport i Lillehammer: Slalåm menn 2. omgang og snøbrettcross fra Hafjell. (NRK 2)

13.45: Sjakk, Tata Steel 2022 fra Wijk aan Zee, Nederland. Sjette runde med Magnus Carlsen mot Richard Rapport, Ungarn. (TV 2 Sport 2)

13.48: Snooker, European Series Shootout (171.000 pund) fra Morningside Arena i Leicester. Andre dag med kamper fra første runde. Dagen åpner med oppgjøret mellom engelskmennene Ashley Carty og Mark Allen. (Eurosport N)

14.00: Skiskyting, verdenscup: Normaldistanse 15 km kvinner fra Anterselva, Italia. Sesongens ener Marte Olsbu Røiseland forbereder seg til OL og står over denne helgen. Formsøkende Tiril Eckhoff vant alt i fjor, men 31-åringen har ikke vunnet noen ting denne sesongen. Nå har hun vært på høydeopphold i italienske Lavaze, men er på plass i Anterselva. Der håper hun endelig å få en god opplevelse. (NRK 1)

15.25: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe II: Russland – Spania fra Bratislava. (TV 3)

15.45: Hopp, verdenscup. Kvalifisering menn (HS142) fra Titisee-Neustadt, Tyskland (flyttet fra Sapporo). Sesongens norske ener Marius Lindvik tar ingen sjanser før OL og står over denne helgen, etter at lagkameratene Tande og Willumstad testet positivt for korona. I går ble det også kjent at tirsdagens NM-vinner i Holmenkollen Johann Forfang har testet positivt. Står over gjør også Robert Johansson som fortsatt sliter med en liten ryggskade. Bare fire norske hoppere er igjen i dagens tropp: Halvor Egner Granerud, Robin Pedersen, Sondre Ringen og Joacim Ødegård Bjøreng. (Vsport 1)

17.55: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe II: Polen – Sverige fra Bratislava. (TV 3)

18.00: Golf, Tournament of Champions (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre dag fra Orlando, Florida. (Vsport Golf)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn, 20. runde: Hamburger SV – St. Pauli fra Volksparkstadion. Beinhardt byderby i nordvest der begge klubber jakter opprykk. St. Pauli er serieleder, seks poeng foran storebror HSV på femteplass. (Vsport 1)

19.45: Snooker, European Series Shootout fra Leicester. (Eurosport 1)

20.25: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe II: Tyskland – Norge fra Bratislava. Norge løp Polen fullstendig i senk i gårsdagens åpningskamp i hovedrunden og vant hele 42–31. Norge har kun vært halvbra hittil, men i går løsnet alt. Forsvarsspillet var sterkt og kontringene satt som spikret. Kantspilleren Sebastian Barthold ble toppscorer med 10 mål. De 42 norske scoringene er også rekord i et EM-sluttspill. I kveld venter koronaherjde Tyskland, som tapte klart for Spania i går. Tyskerne har hatt 12 tilfeller av koronasmitte i troppen siden EM startet og har vært nødt til å kalle inn erstattere i flere vendinger. (TV 3)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 20. runde: Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld fra Deutsche Bank Park. (Vsport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Watford – Norwich City fra Vicarage Road. Kritisk bunnoppgjør der gjestene fra East Anglia ligger på nedrykksplass ett poeng bak Watford. Hjemmelaget har Joshua King tilgjengelig, mens Mathias Normann ennå ikke er spilleklar for Norwich etter sin bekkenoperasjon. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 22. runde: Espanyol – Real Betis fra RCDE Stadium i Cornella de Llobregat. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 24. runde: CD Tenerife – Real Oviedo fra Estadio Heliodoro i Santa Cruz. (TV 2 Sport 2)

21.03: Golf, The American Express (7,6 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre dag fra La Quinta, California. Ingen norske deltakere. (Eurosport N)

00.57: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar) fra Melbourne, start sjette spilledag. Sendingen pågår hele natten. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – New York Rangers fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport 2)

02.30: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Minnesota Wild fra United Center. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Florida Panthers fra Rogers Arena. (Vsport 2)





