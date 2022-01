Hopp: Redusert norsk lag videre i Tyskland

Både Daniel-André Tande, Johann André Forfang og Fredrik Villumstad har de siste dagene testet positivt på koronaviruset. I tillegg står Marius Lindvik over helgen fordi han er nærkontakt til Tande. Også Robert Johansson står over helgens renn med ryggtrøbbel.

De fire OL-hopperne Tande, Forfang, Johansson og Lindvik har med det gjort sine siste verdenscuphopp før vinterlekene i Kina starter tidlig i februar.

Det var dermed et sterkt redusert norsk hoppmannskap som satte utfor i den tyske bakken. Helgens renn erstatter Sapporo, som avlyste på grunn av koronasituasjonen i Japan. Granerud var best av de norske i et renn der både Sondre Ringen, Joacim Ødegård Bjøreng og Robin Pedersen sikret avansement og startplass i lørdagens renn.

Granerud hoppet 134,5 meter, mens Pedersen landet på 130 meter. Ringen og Bjøreng hoppet henholdsvis 116,5 og 115 meter. Cene Prevc vant kvalifiseringen med sitt hopp på 135,5 meter.