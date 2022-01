Kilde herjet i Kitzbühel: – Herregud, er det mulig?

Saken er oppdatert

Med startnummer 11 feide Kilde all tvil til side. Han var 42 hundredels sekund foran den franske veteranen Johan Clarey, som i alder av 41 år imponerte stort. Han startet seks plasseringer etter Kilde.

– Det var helt vilt. Herregud, er det mulig? Det flyter bra om dagen. Jeg hadde helt vanvittig rakettski. Det var fantastisk å kjøre, sa Kilde til NRK etter superløpet.

Østerrikes hjemmehåp Matthias Mayer havnet på tredjeplass med 67 hundredeler opp til Kilde. Den suverene verdenscuplederen Marco Odermatt ble nummer fire (+0,78 sek. bak).

Heftig snøvær og vind skapte store problemer for arrangørene i forkant. Det førte til at fredagens løype ble kortet ned omkring 150 meter og startet ved det beryktede Mausefalle-hoppet. Det gjorde at kjørerne slapp de verste vindkastene.

– Stor kontrast

Fredag var det fire-fem minusgrader og lett snøvær ved start, men så lettet det. Den blå himmelen viste seg tidvis fram.

Kilde åpnet godt og hadde høyeste fart på toppen. Ved fjerde mellomtid hadde han 1,24 sekunders ledelse til Mayer. I svingende ned mot Hausbergkanten mistet Kilde noe tid, men gjorde ingen feil og kunne nok en gang se grønne tider i målområdet.

Kilde hadde raskeste treningstid på onsdag. På torsdag stemte det ikke i det hele tatt da han kjørte inn til 39. raskeste tid.

– Det er en ganske stor kontrast fra gårsdagen, der jeg så vidt klarte å kjøre en sving. I dag stemmer det. Jeg har en fart som gjør det vanskelig å henge med. Jeg treffer bra på portene, som jeg hadde gjort en bra plan for, sa Kilde.

Kilde tok sin sjette verdenscupseier på tolv fartsrenn denne sesongen. Til sammen har han tolv triumfer i verdenscupen.

Fjerde nordmann

Kjetil Jansrud var siste nordmann som vant utforen i Kitzbühel før årets utgave. Det skjedde i 2015. Før det var det kun to nordmenn som hadde seiret i Die Streif-utforen: Atle Skårdal (1991) og Lasse Kjus (1999 og 2004).

Kilde får med det navnet sitt på en gondol i Kitzbühel, som alle vinnere gjør. Og han seiler opp som storfavoritt i søndagens renn og i fartsrennene i vinterlekene i Beijing om noen uker.

Henrik Røa er andre nordmann i fredagens renn og har startnummer 36. I skrivende stund har 30 alpinister satt utfor.

Kitzbühel-helgen fortsetter med slalåm lørdag før det skal være nok et utforrenn søndag. Det er varslet store snømengder, og det er årsaken til at de to rennene er flyttet på.

Dette er alpinisten Aleksander Aamodt Kilde:

* Alder: 29 år (født 21. september 1992)

* Klubb: Lommedalen

* Meritter, verdenscupen: Tolv enkeltseirer (seks i utfor, seks i super-G), én sammenlagtseier (2019/20).

* VM: To 4.-plasser som beste plasseringer (2017)

* OL: 13.-plass beste plassering (2014 og 2018)

* Aktuell: Vant fredagens utforklassiker i Kitzbühel, Østerrike. Det var hans sjette verdenscupseier for sesongen.